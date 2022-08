Mercato, Calafiori in uscita: Basilea e Zurigo interessate al giocatore

Tra gli esuberi in casa Roma c’è anche Riccardo Calafiori. Di oggi la notizia dell’esclusione dalla rosa del terzino sinistro che dunque cerca una sistemazione. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, Calafiori non rientra nei piani di José Mourinho il quale lo avrebbe messo sulla lista cedibili. Sempre secondo l’esperto di calciomercato sul giocatore è forte l’interesse di Basilea e Zurigo.

Riccardo #Calafiori is not in #Mourinho’s plans and he is ready to leave #ASRoma: #FCBasel and #FCZurich have shown interest for the left fullbac. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 2, 2022