Mercato, Calafiori andrà in prestito: c’è (di nuovo) il Cagliari

Svestitosi del rossoblù ligure, potrebbe ora trovare quello isolano. Riccardo Calafiori è tornato alla Roma dopo il prestito al Genoa, ma lascerà Trigoria per un’ulteriore esperienza in prestito. Tra le varie pretendenti, spunta ora una nuova pista. Nuova, ma fino ad un certo punto. Come riporta il Corriere dello Sport, il Cagliari è di nuovo interessato all’esterno mancino. Calafiori era stato vicino all’approdo in Sardegna già nel mercato di gennaio: l’operazione, definita, saltò all’ultimo. Che possa essere questa la volta buona?

I sardi non sono però l’unica squadra che si è messa sulle tracce del giovane – è classe 2002 – romanista. In Serie A, infatti, Cremonese, Salernitana e Lecce hanno già fatto sapere alla Roma di apprezzarlo. Interesse anche dell’estero: Basilea e – più distaccato – il Getafe monitorano.