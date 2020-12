Mercato, Brandon Soppy del Rennes sul taccuino della Roma

Un nuovo nome per la difesa della Roma. Si tratta di Brandon Soppy del Rennes. Come riporta il sito actufoot.com tramite il giornalista Manu Lonjon, il club giallorosso potrebbe tentare l’assalto già durante il mercato di gennaio. Soppy, nato ad Aubervilliers 18 anni fa, è un difensore centrale che quest’anno ha giocato 5 partite in Ligue 1 nella squadra dove milita anche Steven Nzonzi in prestito.

Inoltre vanta 2 presenze anche in Champions League. La Roma aveva presentato delle offerte già la scorsa estate senza riuscire a strappare il giovane calciatore al club francese. E’ valutato 5 milioni di euro e davanti a sé ha una carriera brillante, magari in Serie A e alla Roma.