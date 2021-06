Mercato, Bove verso il prestito in Serie B

Tanti giovani della Roma Primavera cercheranno spazio per far parte della prima squadra e del progetto di Mourinho. Tra questi non figura Tommaso Milanese (c’è aria di addio e non è stato convocato per il ritiro) e, forse, neanche Edoardo Bove. Per il centrocampista, che è rientrato a pieno ritmo dopo un lungo infortunio, si possono aprire le porte della Serie B. La società sta lavorando per cederlo in prestito. Lo riporta Filippo Biafora de Il Tempo.

