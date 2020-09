Borja Mayoral ha detto sì alla Roma. L’attaccante spagnolo vuole i giallorossi e ha abbracciato il progetto del club Capitolino. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio a Sky Sport, il calciatore del Real Madrid ha avuto contatti positivi con la Roma, che adesso deve trovare l’accordo e la giusta formula con gli spagnoli. Il giocatore, in scadenza il prossimo anno, potrebbe rinnovare formalmente per un altro anno per permettere il prestito (la stessa formula pensata per Milik).