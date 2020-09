Mercato, per Borja Mayoral si continua a trattare con il Real Madrid

Sembra in dirittura d’arrivo il trasferimento di Borja Mayoral alla Roma. L’attaccante spagnolo classe ’97, di proprietà del Real Madrid, dovrebbe arrivare nella Capitale in prestito con diritto di riscatto in favore dei giallorossi. Mayoral potrebbe ricoprire il ruolo di vice-Dzeko, al momento ancora scoperto. A riportare lo stato avanzato della trattativa, il giornalista di Tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini su Twitter.

Secondo Sky Sport, invece, la trattativa non è ancora chiusa, perché nella giornata di oggi sono emerse delle problematiche nei discorsi tra i due club. Roma e Real Madrid, dunque, continueranno a discutere nei prossimi giorni.

