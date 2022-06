Sarà partenza, ma probabilmente non verso Lecce. Quella che sembrava essere la prima opzione per Felix è ora una pista raffreddatasi di colpo. La Roma è intenzionata comunque a cedere il giovane attaccante per permettergli di fare esperienza, resta da vedere con quale maglia. Su Felix c’è infatti anche l’interesse del Sassuolo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.