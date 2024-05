La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – E ora si fa davvero dura. In tutto. Perché la Roma, dopo aver accarezzato il paradiso, rischia davvero di restare con un pugno di mosche in mano. L’Europa League è volata via, la Champions quasi. Insomma, una stagione che poteva diventare trionfale rischia di essere anche peggiore di quella dello scorso anno. Soprattutto poi perché la squadra è sulle gambe e ieri a Bergamo è andata di lusso che non sia arrivata l’imbarcata. “Ci giochiamo la Champions, queste sono le partite decisive”, aveva detto De Rossi prima del via. Solo che poi, in campo, si è vista quasi solo l’Atalanta.