Difficoltà tra Napoli e Juventus per la cessione di Arkadiusz Milik. Secondo quanto riporta TuttoNapoli.net i partenopei valutano il calciatore polacco 40 milioni ed aprono ed eventuali contropartite nell’affare, ma in casa bianconera Federico Bernardeschi non accetta il trasferimento in azzurro. Resta così in stand-by la trattativa, con la Roma che resta vigile alla finestra. Al Napoli piacciono Cengiz Under e Jordan Veretout, ma non è da escludere anche la pista Atletico Madrid per il polacco.