Mercato, Bereszynski l’alternativa a Dalot. Alla Sampdoria piacciono Villar e Calafiori

L’obiettivo oramai noto per la Roma è il terzino destro. In cima alla lista dei preferito c’è Diogo Dalot, ma si tratta di un’operazione complicata da portare a termine. Il terzino portoghese nonostante la volontà di sbarcare nella capitale rischia di rimanere a scaldare la panchina dell’Old Trafford fino a giugno: lo United infatti al momento non vuole lasciarlo partire con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma vorrebbe un obbligo addirittura oltre i dieci milioni di euro, il che farebbe svanire l’interesse.

L’alternativa si chiama Bartosz Bereszynski, individuato come il profilo ideale nel rapporto qualità-prezzo per fare da vice Karsdorp da gennaio alla fine della stagione. Per una cifra vicina ai sei milioni l’affare si può chiudere con un prestito con diritto di riscatto, oppure con l’inserimento (in prestito) di un giovane della Roma come Calafiori (che troverebbe poco spazio col ritorno di Spinazzola) o Villar. Entrambi, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono profili che interessano al club blucerchiato.