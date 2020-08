Patrik Schick è uno dei tanti nomi al centro del mercato in uscita dalla Roma. Il Lipsia, che staserà giocherà la sua semifinale di Champions League, non lo riscatterà per 29 milioni di euro. Come riportato dal sito calciomercato.it c’è un’altra tedesca che si è fatta avanti per l’attaccante ed è il Bayer Leverkusen. Il profilo del ceco si ritiene adatto per sostituire il partente Havertz, direzione Chelsea, quindi il club in cui lavora Rudi Voeller è pronto ad investire 30 milioni di euro.