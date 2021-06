Mercato, Barone: “Stiamo lavorando al rinnovo di Vlahovic”

La Fiorentina tratta il rinnovo di Dusan Vlahovic. A confermalo è Joe Barone. Il direttore generale della Fiorentina ha dichiarato: “Stiamo lavorando per il rinnovo“, queste le parole rilasciate all’arrivo in Lega Calcio riportate da calciomercato.com.

Il centravanti serbo è accostato alla Roma. Il classe 2000 è tra i preferiti di Pinto e sarebbe la prima alternativa a Belotti. Per il centravanti e capitano del Torino, però, Urbano Cairo parte dalla richiesta di 30 milioni. Dalla Fiorentina, invece, Vlahovic viene valutato 40 milioni. In campionato Vlahovic è andato a segno in 21 occasioni su 37 presenze, servendo anche 2 assist.