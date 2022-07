Mercato, atteso in Italia l’agente di Senesi

Marcos Senesi, difensore del Feyenoord, non è mai sparito dai radar del calcio italiano, soprattutto da quelli romanisti. Il centrale, affrontato in finale di Conference League, potrebbe fare al caso di Mourinho essendo un mancino che imposta. Come riportato da Il Tempo è atteso il suo agente in Italia che lo offrirà, come successo negli ultimi mesi, ancora una volta alla Roma. La risposta sarà tiepida perchè la società giallorossa ora è impegnata nello sfoltimento della rosa e come difensori centrali è a posto.