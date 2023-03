Mercato, Aston Villa su Abraham. La Roma fissa il prezzo

Abraham è ormai da diversi mesi in cima alla lista di alcune squadre della Premier League. Tra queste, secondo quanto riporta calciomercato.com, ci sarebbe l’Aston Villa. Tammy in questa stagione ha collezionato 26 presenze in serie A con 6 gol e 4 assist, 9 con 1 gol e 1 assist in Europa League e 2 in coppa Italia. Numeri discreti e leggermente al di sotto delle possibilità dell’attaccante inglese. La Roma potrebbe quindi iniziare a valutare le possibili opzioni, ma solo al fronte di un’offerta superiore ai 40 milioni di euro. C’è poi ovviamente da tenere in conto la volontà del giocatore, che considera Roma come la sua seconda casa.