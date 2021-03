Mercato, appuntamento a fine stagione per il rinnovo di Pellegrini

Il rinnovo di Lorenzo Pellegrini deve ancora attendere. Secondo quanto riporta Sky Sport l’agente del capitano giallorosso Giampiero Pocetta si incontrerà a fine anno con il Tiago Pinto per discutere il prolungamento dell’accordo. Il contratto attuale del trequartista scadrà a giugno 2022 e nei vari discorsi intercorsi negli ultimi mesi è stata più volte ribadita da entrambe le parti la volontà di continuare insieme il percorso professionale.

Pellegrini rappresenta attualmente il capitano della Roma e si tratta di un baluardo per il futuro del club come spesso è stato dichiarato dal DM giallorosso. In questa stagione il centrocampista ha già collezionato 24 presenze e fornito 4 gol e 2 assist, risultando uno degli inamovibili per Fonseca.