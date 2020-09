Il mercato della Roma è sempre attivo, soprattutto quello in uscita per sistemare gli esuberi che occupano gran spazio a bilancio. Non è tra questi Mirko Antonucci che, però, proseguirà il suo percorso di crescita in Serie B. Come riportato da Alfredo Pedullà di Sportitalia l’esterno è molto vicino alla Salernitana.