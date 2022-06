Mercato, anche l’Hoffenheim su Zaniolo: la volontà è restare in Italia

Di nuovo. L‘Hoffenheim continua ad essere interessato a Nicolò Zaniolo. Tra i club che seguono l’evolversi della situazione del rinnovo tra il numero 22 e la Roma ci sono anche i tedeschi. Nicolò, però, non sembra affatto convinto di approdare all’estero, né tantomeno in Germania, in un club non di primissima fascia.

Sulle tracce di Zaniolo restano Juventus e Milan, mentre in Inghilterra persiste l’attenzione del Tottenham di Paratici e Conte. La volontà dell’eroe di Tirana è però chiara: il futuro sarà in Italia, con la Roma o meno. Lo riporta Il Messaggero.