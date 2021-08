Un nuovo nome si inserisce tra Roma e Arsenal per Tammy Abraham. Secondo quanto riporta Express.uk, il Tottenham starebbe pensando all’attaccante classe 1997 per sostituire Harry Kane, qualora quest’ultimo dovesse accettare il trasferimento al Manchester City. Al tecnico degli Spurs, Nuno Espirito Santo, non dispiacerebbe il 23enne, che da parte sua vorrebbe restare a giocare in Premier League.