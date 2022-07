Mercato, anche il PSG alla carica per Zaniolo: la preferenza resta la Serie A

Insediatosi da poco ai comandi del mercato del PSG, Luis Campos vuole subito sferrare un colpo da 90. Anzi, da 50-60 milioni, la cifra necessaria per strappare Nicolò Zaniolo alla Roma. Il dirigente dei parigini – formalmente sarà un consulente – è intenzionato a formulare un’offerta per il trequartista della Roma, che oggi, tra l’altro, festeggia 23 anni. La preferenza di Nicolò, però, resta la permanenza in Serie A. Juventus e Milan sono sempre interessate. I bianconeri, in attesa di definire qualche uscita, pensano ad un prestito oneroso: 10 milioni subito, 40 dopo. Lo scrive il Corriere dello Sport.