Il futuro del portiere del Brescia Jesse Joronen è tutto un punto interrogativo. Come riporta Calciomercato.com, il ventisettenne finlandese, che proprio in questa stagione ha esordito in Serie A, piace molto ad alcuni club del calibro di Watford, West Ham e Roma. In settimana dovrebbe muoversi qualcosa, visto che è previsto un incontro tra il suo agente e il patron Massimo Cellino.