Mercato, ai dettagli l’affare Wijnaldum

La Roma sta per arrivare a dama per Wijnaldum. I club stanno lavorando senza sosta per definire l’affare in tempi brevi, ma ormai il tutto pare maturo. Come riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia siamo alle ultime formalità di rito. La trattativa è veramente ai dettagli col centrocampista olandese che presto vestirà di giallorosso.

Siamo alle ultime formalità di rito: la #Roma è ai dettagli per #Wijnaldum. L’affare con il #Psg è ad un passo. Si lavora senza sosta per arrivare alla definizione in tempi brevi https://t.co/8ukSTuNcrS — Gianluigi Longari (@Glongari) August 1, 2022