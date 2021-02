Mercato, agente Hysaj: “Lascerà il Napoli a fine stagione, parliamo con altri club”

Elseid Hysaj cambierà squadra il prossimo giugno. A lanciare la bomba di mercato ai microfoni di Radio Punto Nuovo è lo stesso agente del giocatore, Mario Giuffredi. Il difensore albanese è stato più volte accostato alla Roma, anche per via della sua duttilità nel ricoprire entrambe le fasce. Inoltre il giocatore aveva già avuto dei contatti con il club e il suo procuratore, per altro lo stesso che cura gli interessi di Veretout. Queste le parole rilasciate:

“Il discorso rinnovo è chiuso. Sappiamo che dall’anno prossimo saremo altrove, l’intenzione del Napoli è di guardare in altre direzioni. Stiamo parlando con altri club, come giusto che sia, tenendo presente che Hysaj farà il suo dovere fino a giugno”