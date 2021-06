Mercato, addio con buonuscita per Pastore. Presto l’inizio della trattativa

Tra la Roma e Pastore sarà addio in questa estate. Dopo anni di difficoltà, dove El Flaco non ha brillato con continuità per i tanti problemi fisici, le strade si separeranno. In una recente intervista il giocatore ha parlato di un possibile ritorno in Argentina e più precisamente al Talleres.

Leggi anche: Ramos alla Roma e Ibanez al Real, pazza idea? Ecco i tasselli da incastrare

In questo momento, però, la destinazione più probabile sarebbe in MLS dove lo seguono Orlando City Soccer Club, Los Angeles Galaxy e Inter Miami. Prima di tutto questo, però, Pastore si dovrà liberare del suo contratto con la Roma che durerà altri due anni. Presto inizierà la trattativa per trovare un accordo sulla buonuscita.