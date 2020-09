Mercato, accordo trovato per Kolarov all’Inter: un milione più bonus alla Roma

La Roma si sta muovendo sul mercato in uscita. Dovendo fare cassa prima di intavolare delle trattative in entrata è in procinto di chiudere la trattativa per Kolarov. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il difensore serbo classe ’85 è pronto ad approdare a Milano sponda Inter visto che è stato trovato l’accordo definitivo tra le parti e con l’agente del giocatore Lucci. I giallorossi incasseranno la cifra di un milione più un bonus di cinquecentomila euro per il cartellino. Le visite mediche si terranno tra lunedì e martedì. Per il serbo pronto un contratto annuale con opzione per il secondo a 3,5 milioni a stagione.