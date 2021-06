La Roma scalda i motori per il mercato. Il primo acquisto per Mourinho sarà un connazionale. I giallorossi hanno infatti trovato l’accordo con Rui Patricio. Il portiere lusitano – impegnato con la Nazionale quest’oggi alle 18 contro la Germania – è un profilo esperto, volto a dare sicurezza alla porta, uno degli anelli deboli degli ultimi anni. Come riporta Sky Sport, però, la Roma deve trovare l’accordo con il Wolverhampton. Il club inglese chiede tra i 12 e i 15 milioni di euro.