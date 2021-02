Mercato, base d’accordo tra la Roma e l’Udinese per Musso

La Roma ha in pugno Musso. Secondo quanto riporta “Sportitalia“, dopo la partita di ieri il club giallorosso ha parlato con l’Udinese trovato una base d’accordo per l’acquisto del portiere in estate. Sorpassata quindi la concorrenza dell’Inter. Sarebbe un acquisto fondamentale per la rosa di Fonseca, viste le prestazioni altalenanti e non convincenti di Pau Lopez, acquistato nell’estate 2019 dall’allora direttore sportivo Petrachi. Il classe 1994, argentino, è stato pescato anni fa dagli osservatori friulani dal Racing Club.

Leggi anche: Benevento, Schiattarella: “Non possiamo aver paura della Roma”