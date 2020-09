Mercato, accordo totale tra Roma e Kumbulla. Domani il giocatore nella Capitale

E’ tutto fatto per Marash Kumbulla alla Roma. Il giocatore albanese sarà il prossimo difensore centrale della squadra giallorossa. Come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport è stato raggiunto l’accordo totale anche tra la società capitolina e l’ormai ex Verona. Domani Kumbulla partirà per la Capitale.

Il giornalista Nicolò Schira riporta che Kumbulla guadagnerà 1,5 milioni di euro netti a stagione più bonus per 4 anni.

Quadriennale da €1,5M netti a stagione più bonus per Marash #Kumbulla con l’#ASRoma. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 15, 2020