Mercato, accordo raggiunto tra Koopmeiners e l’Atalanta

Dopo aver perso l’occasione per Granit Xhaka, la Roma potrebbe lasciarsi sfuggire anche Teun Koopmeiners. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà infatti, l’olandese sarebbe vicino a vestire la maglia dell’Atalanta. Decisivi i rapporti intensificati in queste ore tra l’AZ e i bergamaschi. I nerazzurri hanno offerto 16 milion mentre l’AZ ne chiede 20. Il giocatore ha un accordo con l’Atalanta per un quinquennale da 1.5 milioni a salire. Nonostante la concorrenza della Roma, il club di Percassi si è mosso in anticipo sul classe 1998. Il centrocampista avrebbe il desiderio di andare alla Dea e giocare la Champions League.