Mercato, Abraham-Roma: Tiago Pinto offre un ingaggio da quattro milioni a stagione, l’attaccante ne chiede cinque

corrieredellosport.it – La Roma e il Chelsea hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Tammy Abraham in gialloross: prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro pagabili in 4/5 stagioni. Una spesa importante per la Roma ma che vuole andare incontro alla richiesta di Mourinho che ha espressamente chiesto il ragazzo per sostituire Dzeko, ormai pronto per le visite mediche e la firma con l’Inter.