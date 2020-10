Mercato, a Trigoria proseguono le valutazioni per il rinnovo di Mirante

Antonio Mirante si sta sempre di più dimostrando l’uomo del momento in casa Roma. Come riporta Calciomercato.it, a Trigoria non solo Fonseca è rimasto stregato per le prestazioni del portiere ex Bologna e non a caso stanno proseguendo le valutazioni in merito al rinnovo del classe 1983. Una mossa che potrebbe così allontanare le tante estimatrici che sono sempre più numerose. Solo nell’ultima gara casalinga contro il Benevento, il portiere è salito in cattedra parando un rigore, salvando la Roma più volte e persino lanciando Mkhitaryan prima del gol del 2-1 giallorosso.