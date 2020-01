Mazzarri: “Contro la Roma abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque, avevamo adrenalina nel rimediare all’errore”

Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha tenuto la conferenza stampa in vista della gara dei suoi contro il Genoa in Coppa Italia. Tra gli argomenti trattati anche la vittoria contro la Roma di domenica. Ecco le sue parole:

“Mi aspetto una prova simile a Roma, abbiamo l’imperativo di passare il turno. Non dobbiamo più avere cali di tensione: a Roma abbiamo dimostrato che se giochiamo come sappiamo, palla a terra, ce la giochiamo con chiunque. Io devo fare attenzione a mantenere alta la tensione, dopo gli elogi e con una squadra dal blasone inferiore è più complicato. A Roma abbiamo trovato un bell’equilibrio, non ci voleva questa squalifica. Verdi? Mi avrebbe fatto comodo averlo anche per le rotazioni. Ma se tutti entreranno in campo come a Roma e dimostriamo di essere squadra, sostituendo due o tre interpreti non dovrebbe cambiare il nostro atteggiamento. Ora vi dico come si cresce: non è l’atteggiamento più o meno offensivo, ma vedere il pericolo. A Roma ci hanno messo in difficoltà, ma avevamo adrenalina nel rimediare all’errore. E se lo facciamo con tutte le squadre, potremo giocare così con tutte le squadre”.