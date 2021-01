Mayoral scatenato poi il solito Miki. La Roma schianta il Crotone in 35′

Leggo (F. Balzani) – La squadra di Fonseca ha archiviato il Crotone in poco più di mezz’ora, grazie alla doppietta realizzata da Borja Mayoral e al rigore messo a segno da Mkhitaryan. Nel secondo tempo poi Golemic è riuscito ad andare a segno su cross di Messias e ad accorciare le distanze. I giallorossi hanno temuto per qualche minuto, ma il salvataggio provvidenziale di Bruno Peres sulla linea di porta ha allontanato lo spettro di una possibile rimonta rossoblù. Fonseca è anche sollevato per aver fatto riposare tanti big.