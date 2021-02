Mayoral ora riposa, in Europa c’è Dzeko

Il Corriere Dello Sport (G.Marota) – Turnover e gerarchie: nella Roma è cambiato tutto. Le alternative di novembre oggi sono titolari (Pau Lopez, Villar, Mayoral), mentre gli inamovibili di ieri, quelli che giocavano in campionato per riposare il giovedì, diventeranno i protagonisti di Europa League: Mirante, ma soprattutto Pedro e Dzeko.

Stamattina la squadra si allenerà a Trigoria per iniziare a preparare la partita di coppa, domani altra seduta, mercoledì il trasferimento verso il Portogallo. Pedro e Dzeko ieri hanno giocato rispettivamente 12 e 22 minuti, un segnale da leggere in chiave europea. Mkhitaryan potrebbe riposare, diversamente da Pellegrini che ha più energie per lo stop forzato di sabato scorso. Al centrocampo due tra Villar, Veretout e Diawara, con i dubbi principali che riguardano la difesa.

A conti fatti potrebbero non esserci tre centrali a disposizione. Ibanez è uscito un po’ acciaccato dalla sfida con l’Udinese e le sue condizioni sono da valutare. Vista la contemporanea assenza di Smalling e di Kumbulla, sarebbero arruolabili solo Mancini e Cristante. Possibile il passaggio alla difesa a 4 con Bruno Peres su una delle due fasce, l’alternativa è l’arretramento di Spinazzola. Fonseca aveva escluso dalla lista Uefa sia Jesus che Fazio per motivi disciplinari (opposizione a qualsiasi destinazione durante il mercato), una scelta che oggi rischia di innescare un pericoloso effetto boomerang.