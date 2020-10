Mayoral oggi alla Roma. E Smalling è ad un passo

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Per Borja Mayoral lasciare Madrid non è un’operazione indolore, ma è un ragazzo di enorme orgoglio che considera poco gratificante essere solo un comprimario dei più grandi club al mondo. Oggi sbarcherà a Roma per svolgere le visite mediche. La volontà dell’attaccante è stata determinante per decidere di puntare su di lui, a dispetto del fatto che Zidane aveva posto il veto sulla sua cessione. Arriva con la stimmate di vice Dzeko, ma l’impressione è che questa etichetta gli stia stretta. Arriverà in prestito biennale con diritto di riscatto il primo anno a 14 milioni e il secondo a 19. Per il giocatore un contratto da 1,5 milioni più bonus. Il lavoro a Trigoria è stato intenso e, dopo il blitz di Fienga a Manchester per Smalling, oggi potrebbe essere dato il via libera anche per l’inglese. Può arrivare per una cifra intorno ai 15 milioni più bonus, mentre il giocatore firmerà un triennale da 3,5 milioni. Si parla anche di un laterale con lo United e il preferito sarebbe Dalot, ma è più facile arrivare a Fosu Mensah che però deve rinnovare avendo il contratto in scadenza. Per fare ciò si sta cercando di cedere in tutti i modi Peres, mentre Fazio è vicino alla Samp. A Trigoria è apparso anche Raiola con l’obiettivo di far rinnovare Calafiori. La società giallorossa crede nel giocatore, ma ci sarà ancora da lavorare per limare le distanze.