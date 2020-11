Mayoral, doppia chance per prendersi la Roma

Corriere della Sera (G.Piacentini) – La strada che porta Edin Dzeko a giocare contro il Parma si fa sempre più stretta. Il bosniaco si è sottoposto ad un nuovo tampone e i risultati non sono stati resi noti per questione di privacy, ma quando succede questo significa che le cose non sono andate per il verso giusto. Nelle prossime ore ci sarà un nuovo test che potrebbe portarlo a riallenarsi con i compagni. Questo non vuol dire che sarà in campo contro il Parma, anche perchè un conto è allenarsi, un altro farlo da solo a casa. Contro gli emiliani, ed anche in Europa League, potrebbe toccare a Borja Mayoral. Fonseca in queste due settimane ha potuto dedicare più tempo a quei calciatori, come l’ex Real Madrid, che devono completare il processo di integrazione. Resta sempre in piedi l’ipotesi di Mkhitaryan prima punta, anche se un’esclusione sarebbe difficile da digerire per Mayoral. Nella seduta di ieri hanno continuato a lavorare a parte Perez, Spinazzola e Mirante. Per gli ultimi due le condizioni non destano preoccupazioni, ma non verranno corsi rischi inutili.