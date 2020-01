Il derby di Roma dura 365 giorni l’anno e quando non si gioca in campo tracima nell’etere. Qualche giorno fa L’attaccante della Roma Henrikh Mkhitaryan ha definito la Lazio “la seconda squadra della Capitale“. Mauri, ex capitano biancoceleste, ha risposto durante un’intervista a Radiosei: “Non ho sentito le parole di Mkhitaryan, ma se dovesse aver davvero detto così allora probabilmente avranno sbagliato la traduzione…“. Lo scrive il Corriere della Sera.