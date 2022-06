Matic, il giorno del gigante: Mourinho ritrova l’asso vincente di Chelsea e United

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Un pieno d’amore, e di selfie, ieri nella sua Serbia. Oggi, poi, intorno alle 9:30, l’arrivo a Ciampino e le visite a Villa Stuart, prima di andare a Trigoria per la firma del contratto. Inizia stamattina, ufficialmente, l’avventura di Nemanja Matic alla Roma, con estrema soddisfazione di José Mourinho che tanto ha voluto quel centrocampista che, tra Chelsea e United, ha schierato già 159 volte.

Matic sarà il primo giocatore a sbarcare a Ciampino per la seconda volta di Mourinho: il secondo portiere Svilar, ha infatti sostenuto a Parigi le visite mediche. La giornata di Matic sarà molto semplice, per quanto intensa: arrivo a Ciampino, visite mediche, Trigoria e ripartenza tra stasera e domattina per qualche altro giorno di vacanze. Poi tornerà i primi di luglio, pronto per iniziare il ritiro con i nuovi compagni. Matic firmerà un contratto annuale da oltre 3,5 milioni più bonus.

Per farsi trovare pronto, in questi giorni Matic ha cercato sempre di allenarsi. Lo ha fatto un po’ in palestra a Bodrum, dove ha trascorso una decina di giorni con moglie e figli e lo ha fatto in Serbia, lavorando sul campo anche sotto al sotto per non perdere forma e tono muscolare.