Marco Materazzi, ex difensore Campione del Mondo con la Nazionale nel 2006, centrale dell’Inter di Mourinho del Triplete, ha parlato del suo rapporto con lo Special One. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Italian Football Tv: Era speciale, sapeva i nomi di tutti i nostri figli e di tutta la nostra famiglia. Nessun altro l’ha mai fatto con me. Per me non era una sorpresa. Cosa gli dissi dopo l’abbraccio in finale di Champions? ‘Vaffa***o’. Perché mi lasciava con Benitez”.