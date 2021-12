Mastrantonio para tre volte, alla fine è Roma

Il Corriere Dello Sport (L.Scalia) – Due rigori perfetti e la Roma sbanca anche il fortino del Napoli, restando così al primo posto in classifica (+9 sul Torino) e senza mai conoscere la parola sconfitta. La grande sorpresa è la chance dal primo minuto accordata al fuori quota Alessio Riccardi, che la Roma sta provando a rigenerare in ottica della finestra di mercato. Per lui terzo gettone, il bilancio è stratosferico: due gol e un assist in tre presenze. E’ il 20enne a sbloccare la partita su rigore: tiro forte e centrale e il Napoli va sotto nel punteggio all’inizio della ripresa.

Nella prima frazione di gioco i padroni di casa hanno avuto tre occasioni nitide, tutte disinnescate da Mastrantonio. La più clamorosa dal dischetto, ma il portiere della Roma si è superato togliendo il pallone dell’angolino basso. Il Napoli ha pareggiato i conti con Cioffi, ma nel finale la Roma ha centrato i tre punti grazie ad un altro rigore realizzato da Volpato, freddo nel momento della verità. Dopo il triplice fischio è scoppiata poi una rissa, ma la situazione è quasi subito rientrata nella normalità.