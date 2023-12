Massimo Mauro, tramite i microfoni di Mediaset, è tornato sull’ultima vittoria della Roma contro il Napoli in campionato, nel posticipo della 17ª giornata di Serie A: “Il risultato è giusto per quello che hanno fatto i giallorossi in campo”, spiega il commentatore.

“Però fatemi dire una cosa“, prosegue lo stesso Mauro: “il comportamento dei giocatori è stato discutibile, è stata una partita difficilissima per l’arbitro che lo giustifico. Ho visto una partita piena di falli e risse, antisportiva e penso che sia stata una strategia precisa della squadra di Mourinho. Questo è ancora più grave perché va contro lo spirito del calcio“.

L’espulsione di Politano?

“Non è possibile vedere un calciatore come Zalewski che si butta giù per dieci minuti e fa una sceneggiata. Il rosso c’era ma ritorno al discorso di prima. Lo spirito della partita non è stato bello, l’arbitro non è stato aiutato dai giocatori“.