Mascherine col vecchio stemma da ieri in regalo

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Un altro piccolo passo verso i tifosi. I Friedkin parlano poco, ma cercano di capire le istanze della loro clientela. Da ieri in tutti i Roma Store sono disponibili gratuitamente le mascherine anti-Covid con il vecchio stemma, ripristinato dalla nuova proprietà, sfoggiato dal presidente in occasione della partita contro il Parma. Era una delle battaglie che avevano portato i gruppi organizzati della Curva Sud a contestare l’operato della gestione Pallotta. A proposito di tifosi, Paolo, un romanista affetto dalla sindrome di down, ha potuto conoscere a distanza i giocatori realizzando il proprio sogno, grazie al robot di telepresenza.