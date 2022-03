Marino: “Voglio capire dove vedete il rigore. Non c’è un’immagine chiara. Moralmente ci sentiamo vincitori”

Pierpaolo Marino, direttore generale dell’Udinese, è stato intervistato durante il post-partita di Udinese-Roma 1-1. Queste le sue parole:

MARINO A DAZN

Stato d’animo del club?

Noi abbiamo una classifica con due partite in meno. Giochiamo bene, qualche volta il risultato che è meritato, ci sfugge come un episodio come quello di stasera. Sappiamo che alcuni soloni parlano. Vorrei capire, sono andato a vedere le immagini. Se fate un fermo immagine vediamo. Dove vedete il rigore.

Il rigore…

Marelli è un opinionista, ha anche detto che c’era un fantomatico fallo di Udogie con il Milan. A parte che ci sarebbe anche da ridire da dove viene battuta la punizione. Il fatto era 15 metri più indietro. Anche lì andava fatta arretrare. Il fatto era avvenuto più dietro. Non riesco a vedere una immagine chiara, per la oggettività. Moralmente ci sentiamo vincitori. Perchè abbiamo fatto una grande partita. Marelli lo rispetto, ma non è un organo dell’AIA. Spetto da delle opinioni contrastanti con la realtà.

Di Bello…

Con Di Bello venivamo da 9 sconfitte consecutive, neppure il peggior allenatore.

Partita fantastica dell’Udinese…

Ti ringrazio, ma voglio dire una cosa. Marelli lo avete ingaggiato come consulente arbitrale. Ma Marelli per me, in questo caso, il giudizio lascia il tempo che trova. Io ho il giudizio del campo. Non ho il riscontro del campo dove vedo l’immagine con una imperiosità implacabile. È stata decisa una partita su un episodio brutto. Non vorrei che facesse dei giudizi in base ai giudizi di tutela: Roma, Milano. DAZN tutela ogni squadra in egual misura, mi spiace che un opinionista parla come depositario di verità. Ci sono immagini contrastate e contrastanti. Bisognerebbe prendere interventi equilibrati.