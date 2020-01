Mariani: “Protocollo di 4 mesi”. Zaniolo ora sorride

Zaniolo non si aspettava tutto questo affetto a 24 ore dall’operazione al ginocchio. Lo hanno chiamato De Rossi, il ct Mancini, Malagò e Fonseca. Sono andati a Villa Stuart i compagni Mancini e Pellegrini con capitan Florenzi che non lo abbandona mai. I tifosi gli hanno portato un paio di scarpe mentre il presidente della FIGC Gravina gli ha regalato una stampa della foto fatta quando gli Azzurri andarono a trovare il Papa. Il morale inizia ad essere davvero buono e tra domani e venerdì lascerà la clinica. La famiglia non lo lascia mai solo, gli amici lo stesso. Le parole di Mariani: “Il tempo di recupero secondo il mio protocollo è di quattro mesi. Poi starà alla società stabilire il resto“. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.