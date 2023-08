Il Tempo (L. Pes) – Un’altra notte di trattative sull’asse Roma-San Paolo. Prosegue senza sosta il pressing del club giallorosso sul Santos per arrivare all’accordo che possa permettere a Marcos Leonardo di volare verso l’Italia. Ormai da settimane i dirigenti delle due squadre sono al lavoro assieme all’entourage dell’attaccante per arrivare ad un’intesa che ancora oggi manca. Ma la notte può portare consiglio.

Quando in Italia sarà quasi l’alba, infatti, sarà in corso un nuovo summit per sbloccare lo stallo che va avanti da giorni. L’ultima proposta (già ritoccata) di Pinto è di 12 milioni più 6 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Una cifra che non soddisfa i brasiliani e che nelle prossime ore potrebbe però essere ulteriormente alzata andando a toccare quei fatidici 20 milioni che rappresentano la richiesta iniziale dei sudamericani. Potrebbe non bastare, visto che i problemi principali sono su formule e modalità di pagamento che non convincono la società di San Paolo che attraversa una fase molto difficile.

La Roma non molla, insomma, e proverà fino a che sarà possibile a inserire in rosa il ventenne attaccante. Prosegue la fase di stallo anche con l’Atalanta per Duvan Zapata. I nerazzurri nelle ultime ore hanno anche leggermente alzato le pretese che però da Trigoria non intendono soddisfare. Resta da capire se l’ufficialità di De Ketelaere ammorbidirà le posizioni della Dea, che altrimenti impedirebbero al colombiano di vestire giallorosso. Intanto ieri a Trigoria sono arrivate le ufficialità di Paredes e Renato Sanches.