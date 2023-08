Corriere dello Sport (R. Maida) – Sono cambiate le richieste ma il tavolo della trattativa resta aperto: la Roma è ancora convinta di poter prendere Duvan Zapata, il centravanti approvato da Mourinho nel rapporto qualità/prezzo per la sostituzione temporanea di Abraham. Ma attenzione perché Tiago Pinto, in parallelo con Marcos Leonardo, si sta fiondando su un altro giovane: Abel Ruiz, classe 2000 del Braga. Il tempo stringe, i fronti aumentano.

Partiamo dall’esperienza. Dopo lunghe chiacchierate tra direttori sportivi, l’Atalanta ha deciso di cedere Zapata solo a titolo definitivo. Niente prestito con obbligo, se condizionato alle presenze, neppure in numero ragionevole (il 40%). Niente rischi di reso in stile Amazon. Se Zapata si vende, come l’Atalanta desidererebbe dopo aver comprato Scamacca, sarà per sempre. Di contro, il prezzo si abbassa fornendo un vantaggio negoziale all’acquirente: dal teorico 3 + 7 ipotizzato dalla Roma, si scende a 6 milioni sull’unghia. Prendere o lasciare, anche perché lo stesso giocatore era perplesso davanti alla prospettiva di un trasferimento provvisorio.

La Roma adesso ragiona. Vale la pena impegnarsi per un contratto di tre anni, ce costerebbe 20 milioni lordi complessivi oltre al cartellino, per un centravanti di 32 anni che nelle ultime due stagioni è stato spesso fermo per infortunio? Zapata ha segnato 108 gol in Serie A. Ma tra il dicembre del 2021 e oggi è arrivato soltanto a 3, perché condizionato dai guai fisici. Inoltre nel 2024 i Friedkin si ritroverebbero con tre centravanti a libro paga, compreso Belotti che a sua volta rappresenta un’incognita tecnica dopo una stagione disgraziata. E allora ok, teniamo buono Zapata come piano A ma poi vediamo che succede fuori dalla finestra. Magari capitano situazioni più intriganti.

Nel frattempo sembra complicarsi l’arrivo dell’altro centravanti: il Santos continua a bloccare Marcos Leonardo. L’obiettivo dei brasiliani è ritardare la cessione alla fine di dicembre, anche per evitare problemi con la tifoseria. Ma la Roma, che era arrivata a offrire 18 milioni per un ragazzo di 20 anni tutto da scoprire, non sembra intenzionata ad alzare la posta. E anzi sta dirottando l’investimento sull’Europa: Abel Ruiz, già Under 21 spagnolo, ha affrontato recentemente la Roma in amichevole ad Albufeira. Lo scorso anno ha segnato 8 gol in campionato. E’ un profilo che stuzzica Tiago Pinto, un’idea per il futuro.