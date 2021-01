Marchizza: “Roma un pezzo di vita. Sarà strano affrontarla da avversario”

Nel corso di un’intervista a Il Secolo XIX, Riccardo Marchizza, difensore dello Spezia, ha parlato della sfida di questa sera (21:45) contro la Roma valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In maglia giallorossa, il classe ’98 ha vinto lo Scudetto Allievi Nazionali, quello Primavera oltre alla Coppa Italia e alla Supercoppa della stessa categoria. Memorabile, poi, un gol da centrocampo nel derby del novembre 2012. Di seguito le sue parole.

Che effetto le fa scendere in campo all’Olimpico e affrontare la Roma?

Sarà bellissimo perché la Roma per me è un pezzo di vita. Ho indossato per la prima volta la maglia giallorossa a 9 anni e l’ho tolta a 19 quindi ho trascorso a Trigoria l’infanzia e l’adolescenza perciò è indescrivibile quello che provo anche al solo pensiero di affrontare i colori che mi hanno lanciato nel mondo del calcio.

Cosa teme di più della sua ex squadra?

È una formazione che è a quarta in classifica e che ha tantissima qualità quindi gli aspetti da temere sono tantissimi. Questo però non ci deve frenare perché come dice sempre il mister dobbiamo pensare solo a fare la prestazione indipendentemente dall’avversaria che ci troviamo davanti.

Parlando di Italiano che cosa vi ha detto nello spogliatoio in vista di questo doppio confronto nella Capitale?

Il mister è stato chiaro: dobbiamo dare il massimo in entrambe le sfide. Come aveva già detto in diverse occasioni la Coppa Italia, come ogni altra competizione, va onorata e noi siamo pronti a mettercela tutta.