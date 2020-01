Mancini si è sposato, ma a nozze ci va Belotti

Mancini si è sposato durante le vacanze di Natale e a nozze stavolta ci ha mandato Belotti, che canta come un gallo e segna come la Roma non riesce a fare. È sembrato distratto, poco reattivo, lento. Irriconoscibile rispetto a quello che ci aveva quasi commosso, interpretando alla grande pure il ruolo di centrocampista. Se il reparto arretrato sbanda, cosa insolita, e l’attacco non gira come dovrebbe, ecco la conseguenza inesorabile: la sconfitta. Lo scudetto resta un sogno, ma non di certo per colpa di Mancini. Lo scrive Il Messaggero.