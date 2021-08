Mancini riparte: finalmente Zaniolo

La Gazzetta dello Sport (F.Licari) – Ronaldo torna allo United, Zaniolo torna in Nazionale. Era il 7 settembre del 2020 quando il suo ginocchio si piegò ancora nel successo contro l’Olanda. Zaniolo ha ripreso ad allenarsi, correre e giocare con quel talento enorme combinato a uno strapotere fisico unico. Ha riconquistato la Roma e stregato Mourinho. Sarebbe andato all’Europeo senza quel guaio e ora ci sarà anche lui. C’è anche un debutto in Italia, quello di Scamacca. Così i centravanti diventano quattro con Raspadori, Immobile e Belotti. Una curiosità: Zaniolo è inserito tra i centrocampisti e non tra gli attaccanti.