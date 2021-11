Mancini rilancia la sfida: “Playoff? Fiducia, andremo in Qatar. Magari il Mondiale lo vinciamo pure”

La Gazzetta dello Sport (A. Elefante) – Bisognava fare un grande sforzo per dire una cosa così, con quella certezza, per due volte. Roberto Mancini lo ha fatto, strizzando appena quegli occhi scavati da giorni di passione e da 95’ di inutile rabbia, con la voce che tradiva delusione, ma provava a trasmettere fiducia, nonostante tutto: “Ora ci prepareremo bene per questi playoff, e al Mondiale ci andremo da lì. Poterci ancora andare è la cosa più importante. Sono totalmente fiducioso: ci andremo. E magari lo vinceremo anche“.

Ci vuole anche coraggio, non solo uno sforzo, per dirlo dopo un vuoto così: lo stesso coraggio che aveva trovato venerdì sera a Roma, per dire più o meno la stessa cosa. Probabilmente la stessa che aveva appena detto alla squadra, prima del supplizio microfono. Era scappato via dal campo come da un incubo, il Mancio. Come se gli sembrasse irriconoscibile, più che incredibile, quello che aveva visto.

Ma c’era altro dietro quello scatto del c.t. verso lo spogliatoio: voleva guardare tutti negli occhi. Tutti, e infatti ha richiamato anche Bonucci e Berardi, che stavano aspettando l’appuntamento con la Rai che lui per primo aveva rinviato. Voleva parlarci subito. Non dopo, prima: che la ferita di questa delusione enorme potesse e possa allargarsi fino a diventare dolorosa come quella del 2017.