Mancini: “Ha ragione il mister. Nella ripresa ci siamo allungati troppo. Non ci sta prendere 4 gol, dobbiamo restare sempre in partita”

Gianluca Mancini, difensore della Roma, è stato intervistato durante il post-partita di Atalanta-Roma 4-1. Queste le sue parole:

MANCINI A SKY SPORT

Secondo tempo da bambini secondo Fonseca…

Ha ragione, dobbiamo guardare avanti e non ripetere la prestazione di oggi, soprattutto il secondo tempo. Ci sta di calare fisicamente, ma non dobbiamo prendere questi gol. Potevamo riprenderla, invece siamo andati in barca.

Sapevate delle difficoltà che avreste potuto incontrare…

Abbiamo retto tutto il primo tempo, poi nella ripresa ci siamo allungati troppo e abbiamo lasciato troppi spazi e ci hanno fatto male.

La Roma ha sofferto tanto quando si alza il livello delle squadre che affrontate…

Non è che siamo inferiori a Napoli o Atalanta, questa sera abbiamo dimostrato di essere una grande squadra nel primo tempo, però non ci sta prendere 4 gol, bisogna restare sempre in partita, c’è sempre uno spiraglio per riagganciarla. Ci sono state partite dove abbiamo perso il confronto, bisogna lavorare sotto questo aspetto.

Vi sentite di poter combattere con le prime, anche per lo scudetto?

Sappiamo di essere un bel gruppo, lavoriamo tutti i giorni per migliorarci e affrontare al meglio questo tipo di partite. Abbiamo questi black-out che ci portano a prendere tanti gol, se stai sotto di un gol puoi sempre riprenderla, devi stare sempre sul pezzo.